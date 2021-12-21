Закарпатський Минай поки залишається без головного тренера.

Володимир Шаран на вихідних провів зустріч із президентом Миная Валерієм Пересоляком, повідомляє Meta-ratings.

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Сторони обговорювали потенційну співпрацю, але поки у перемовинах конкретики не було досягнуто. Нагадаємо, останнім місцем роботи Шарана була Олександрія, яку фахівецьт покинув влітку.

Нещодавно Минай оголосив про розрив контракту з Ігорем Леоновим. Після 18-ти турів чемпіонату України закарпатці розташувались у зоні вильоту на 15-й сходинці.

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