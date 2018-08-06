toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Десна – Александрия – 0:2 – видео голов и обзор матча

5 августа 22:17 92 Читати українською
Десна – Александрия – 0:2 – видео голов и обзор матча
Десна – Александрия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Александрия на выезде победила Десну в матче 3-го тура чемпионата Украины.

Победу Александрии принесли голы Евгения Банады и Валерия Бондаренко, которым интересуются Шахтер и Динамо.

Александрия обыграла Десну и возглавила турнирную таблицу УПЛ

После этого матча Александрия, имея 9 очков при 5 забитых мячах и отсутствии пропущенных, по дополнительным параметрам обошла лидировавшее в турнирной таблице киевское Динамо. Десна, с одной победой и двумя поражениями, девятая.

Чемпионат Украины, 3 тур.

Десна – Александрия – 0:2

Голы: Банада, 6, Бондаренко, 52

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Украина3 тур

Десна - Александрия: Воскресенье 05 августа 2018

Десна
Матч окончен
0 : 2
Александрия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Десна - Александрия Александрия Александрия Видеоновости Десна Десна
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
16
час
:
34
мин
Астана
17:00
Динамо Загреб
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук