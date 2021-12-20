"Знаю ли я, кто заменит меня в Минае? Да, знаю. Если он придет – это очень добрый, порядочный человек. Очень сильный специалист.

Леонов объяснил причины ухода из Миная

Не ревную ли? Нет. Я очень хорошо к нему отношусь как к человеку и специалисту", – резюмировал Леонов в комментарии Футбол News .

Напомним, Игорь возглавил закарпатский клуб в октябре, заменив на посту Василия Кобина. Неоднозначные результаты (предпоследняя строчка в турнирной таблице УПЛ) привели к увольнению. О назначении нового тренера Минай пока не объявлял.