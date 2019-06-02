Шаран: Президент Александрии пообещал оплатить болельщикам проезд во Львов на матчи Лиги Европы

Главный тренер Александрии Владимир Шаран сообщил, что президент клуба пообещал оплатить болельщикам проезд во Львов, где команда будет проводить матчи группового этапа Лиги Европы.

"Директор Александрии приезжал во Львов и разговаривал с директором Арены Львов. Решили все-таки играть там. Во Львове новое поле, прекрасный город и очень хорошие болельщики. Надеюсь, будет хорошая поддержка.

Александрия будет проводить матчи Лиги Европы во Львове, – Шаран

Президент клуба пообещал оплатить билеты болельщикам, которые приедут из Александрии, автобусом или поездом. Он сказал, что с этим вопросов не будет, что людям сделает все. Это были его слова, чтобы нас поддержали из Александрии, хотя мы помним, что во Львов 800 километров", – поделился Шаран в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, александрийский клуб стал третьим в сезоне премьер-лиги 2018/19 и получил право сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

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