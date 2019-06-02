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Шаран: Президент Александрии пообещал оплатить болельщикам проезд во Львов на матчи Лиги Европы

12:59 1 Читати українською
Шаран: Президент Александрии пообещал оплатить болельщикам проезд во Львов на матчи Лиги Европы
Владимир Шаран / ТК Футбол 1

Главный тренер Александрии Владимир Шаран сообщил, что президент клуба пообещал оплатить болельщикам проезд во Львов, где команда будет проводить матчи группового этапа Лиги Европы.

"Директор Александрии приезжал во Львов и разговаривал с директором Арены Львов. Решили все-таки играть там. Во Львове новое поле, прекрасный город и очень хорошие болельщики. Надеюсь, будет хорошая поддержка.

Александрия будет проводить матчи Лиги Европы во Львове, – Шаран

Президент клуба пообещал оплатить билеты болельщикам, которые приедут из Александрии, автобусом или поездом. Он сказал, что с этим вопросов не будет, что людям сделает все. Это были его слова, чтобы нас поддержали из Александрии, хотя мы помним, что во Львов 800 километров", – поделился Шаран в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, александрийский клуб стал третьим в сезоне премьер-лиги 2018/19 и получил право сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

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Арена Львов Александрия Александрия Лига Европы Владимир Шаран Владимир Шаран
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