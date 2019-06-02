Шаран: Президент Олександрії пообіцяв оплатити уболівальникам проїзд до Львова на матчі Ліги Європи

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран повідомив, що президент клубу пообіцяв оплатити уболівальникам проїзд до Львова, де команда буде проводити матчі групового етапу Ліги Європи.

"Директор Олександрії приїжджав до Львова і розмовляв з директором Арени Львів. Вирішили все-таки грати там. У Львові нове поле, прекрасне місто і дуже хороші вболівальники. Сподіваюся, буде хороша підтримка.

Олександрія проводитиме матчі Ліги Європи у Львові, – Шаран

Президент клубу пообіцяв оплатити квитки уболівальникам, які їхатимуть з Олександрії, автобусом або поїздом. Він сказав, що з цим питань не буде, що для людей зробить все. Це були його слова, щоб нас підтримали з Олександрії, хоча ми пам'ятаємо, що до Львова 800 кілометрів", – поділився Шаран в коментарі офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, олександрійський клуб став третім у сезоні прем'єр-ліги 2018/19 і отримав право зіграти в груповому етапі Ліги Європи.

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