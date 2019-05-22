Шаран: Александрия – первая в истории Украины команда из райцентра, которая будет играть в еврокубках

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился впечатлениями после матча 30-го тура УПЛ против Мариуполя (1:1).

"После поражения в прошлом туре от Львова мы немного занервничали. Но у нас состоялся серьезный разговор с ребятами. Несмотря на тот состав, который сегодня вышел (у нас было очень много кадровых проблем), мы сегодня сыграли очень прилично.

Мариуполь – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мариуполь имел небольшое преимущество в первом тайме, но самое главное, что мы добились своего. Я очень благодарен всем и болельщикам, и ребятам за терпение. Если не ошибаюсь, то мы – первая в истории Украины команда из райцентра, которая будет играть в еврокубках.

Эта ничья сродни победе? Конечно! Это, наверное, самая самая важная ничья в моей жизни", – цитирует Шарана пресс-служба Мариуполя.

Александрия в большинстве не смогла дожать Мариуполь, но досрочно оформила "бронзу" чемпионата