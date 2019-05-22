toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Шаран: Александрия – первая в истории Украины команда из райцентра, которая будет играть в еврокубках

22 мая 21:46 144 Читати українською
Шаран: Александрия – первая в истории Украины команда из райцентра, которая будет играть в еврокубках
Владимир Шаран / фото ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился впечатлениями после матча 30-го тура УПЛ против Мариуполя (1:1).

29’ Александр Пихаленок
 
Андрей Запорожан 45’
29’ Александр Пихаленок
45’ Андрей Запорожан

"После поражения в прошлом туре от Львова мы немного занервничали. Но у нас состоялся серьезный разговор с ребятами. Несмотря на тот состав, который сегодня вышел (у нас было очень много кадровых проблем), мы сегодня сыграли очень прилично.

Мариуполь – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мариуполь имел небольшое преимущество в первом тайме, но самое главное, что мы добились своего. Я очень благодарен всем и болельщикам, и ребятам за терпение. Если не ошибаюсь, то мы – первая в истории Украины команда из райцентра, которая будет играть в еврокубках.

Эта ничья сродни победе? Конечно! Это, наверное, самая самая важная ничья в моей жизни", – цитирует Шарана пресс-служба Мариуполя.

Александрия в большинстве не смогла дожать Мариуполь, но досрочно оформила "бронзу" чемпионата

blog_ava
Гвардиола будет получать в Ювентусе 24 млн евро в год, – СМИ
13:21
275
Теги
Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран Мариуполь - Александрия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
54
мин
Ингулец
16:00
Агробизнес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук