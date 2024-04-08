Украинский тренер Владимир Шаран возглавит Звягель, сообщает FootBoom.

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52-летний специалист сменит на этом посту Николая Гибалюка, который после ухода в Полесье Сергея Шищенко исполнял обязанности главного тренера (Звягель называют фарм-клубом Полесья – обоими проектами занимается Геннадий Буткевич).

По информации источника, перед Шараном будет стоять одна задача – выход в Первую лигу. Сейчас Звягель в турнирной таблице Второй лиги идет вторым, набрав 44 очка и на 4 пункта отстает от ЮКСА.

Напомним, последним клубом Шарана был Минай, который он покинул в ноябре 2023 года. Ранее Владимир Богданович тренировал вторую команду Кривбасса, кропивницкую Зирку, Карпаты и Александрию (дважды).

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