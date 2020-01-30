Шаран поделился планами на второй учебно-тренировочный сбор Александрии

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о второй части подготовки своей команды к сезону.

"Относительно второго учебно-тренировочного сбора – мы вылетаем 31 января на две недели в турецкий Белек. Остановимся в отеле "Susesi Luxury Resort". 2 февраля проведем тестирование.

Шаран подвел итоги первого тренировочного сбора Александрии

Первая игра состоится 3 февраля с казахским Кайсаром – обладателем Кубка Казахстана, а 6 февраля сыграем с болгарским Левски, который занимает второе место высшего болгарского дивизиона. На 9 февраля запланировано два поединка, один из которых с казахской командой Первой лиги Кызыл-Жар СК. Вторая встреча под вопросом. 12 февраля также сыграем два поединка: с Динамо (Тбилиси) – чемпионом Грузии и с нашим СК Днепр-1. 14 февраля вылетаем домой, несколько дней выходных и готовимся к матчу с Колосом во внутреннем чемпионате.

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На втором учебно-тренировочном сборе будет больше практики. Тренировки, которые были в Алании, можно назвать специфическими. Это максимально силовые упражнения в тренажерном зале, интервальный бег. Сейчас будем работать над скоростной выносливостью, короткими дистанциями, ну и конечно, над скоростью. Также сделаем акцент на тактике. У нас практически каждый день была теория. Тоже самое будет и на втором тренировочном сборе", – цитирует Шарана официальный сайт Александрии.

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