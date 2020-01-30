Шаран поділився планами на другий навчально-тренувальний збір Олександрії

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про другу частину підготовки своєї команди до сезону.

"Щодо планів відносно другого навчально-тренувального збору – ми вилітаємо 31 січня на два тижні в турецький Белек. Зупинимося в готелі "Susesi Luxury Resort". 2-го лютого проведемо тестування.

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Перша гра відбудеться 3 лютого з казахським Кайсаром – володарем Кубка Казахстана, а 6 лютого зіграємо з болгарським Левскі, який посідає другу сходинку вищого болгарського дивізіону. На 9 лютого заплановано два поєдинки, один з яких з казахською командою Першої ліги Кизил-Жар СК. Друга зустріч під питанням. 12 лютого також зіграємо два поєдинки: з Динамо (Тбілісі) – чемпіоном Грузії та з нашим СК Дніпро-1. 14-го лютого вилітаємо додому, декілька днів вихідних і готуємось до матчу з Колосом у внутрішньому чемпіонаті.

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На другому навчально-тренувальному зборі буде більше практики. Тренування, які були в Аланії, можна назвати специфічними. Це максимально силові вправи в тренажерному залі, інтервальний біг. Зараз будемо працювати над швидкісною витривалістю, короткими дистанціями, ну і звичайно, над швидкістю. Також зробимо акцент на тактиці. У нас практично кожного дня була теорія. Теж саме буде і на другому тренувальному зборі", – цитує Шарана офіційний сайт Олександрії.

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