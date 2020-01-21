Шаран раскритиковал УПЛ из-за возможной отмены плей-офф за еврокубки

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал возможную отмену плей-офф за еврокубки в конце сезона 2019/20.

"Изменения в график УПЛ влияют очень негативно. Больше говорить не хочется. Мы уже привыкли к этому. Надеялись, что это уже закончится, но пока видим, что нет.

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С другой стороны, конечно, все делается для сборной. Но так не делается, надо быть реалистами. Надо верить в нашу сборную, мы верили во время отборочного турнира, вышли, доказали. А сейчас берут в сборную все меняют, все делают. Это неправильно", – поделился Шаран в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, после завершения второго этапа УПЛ (в котором команды будут играть в верхней и нижней шестерках) должен пройти плей-офф за право сыграть в Лиге Европы. В первом одноматчевом раунде 5-е место примет 8-е, а шестое сыграет с 7-м. Победители первого раунда разыграют путевку в еврокубки на поле команды, которая заняла более высокое место в турнирной таблице. Если путевка в ЛЕ достанется победителю Кубка Украины, то в плей-офф сыграют команды из 4-го по 7-е места.

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