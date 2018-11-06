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Шаран поддержал расширение УПЛ до 16 клубов

11:46 30 Читати українською
Шаран поддержал расширение УПЛ до 16 клубов
Владимир Шаран / Фото: Футбол 24

Наставник Александрии Владимир Шаран выразил свое мнение относительно расширения формата УПЛ с 12 до 16 команд.

"Прошлый чемпионат показал, что предпосылок к тому, чтобы какой-то из клубов снялся с соревнований, не было. И сейчас ситуация, как мне кажется, стабильна.

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В Первой лиге на выход в элиту претендуют СК Днепр-1, Волынь, Металлист 1925, у которых с инфраструктурой все нормально. К этой компании, возможно, можно отнести Колос и Ингулец. Поэтому не вижу препятствий, чтобы в следующем чемпионате на старт вышли 16 команд. Александрия за такое количество клубов в Премьер-лиге.

И было бы неплохо вернуться к классическому формату соревнований. Стыдно, что в такой большой стране главная футбольная лига представлена ​​всего 12-ю командами", – сказал Шаран в комментарии Команда 1.

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Владимир Шаран Владимир Шаран Александрия Александрия формат УПЛ УПЛ
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