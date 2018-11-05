Грозний: Тільки 4 команди з 12 проти розширення УПЛ, скорочення УПЛ в 2015 році було незаконним

Наставник Арсенала-Київ В'ячеслав Грозний пояснив, чому хоче бачити в УПЛ 16 команд.

"Наскільки мені відомо, остаточно ще не вирішено, що в наступному чемпіонаті буде теж 12 команд. Тільки чотири команди з 12 проти розширення УПЛ, вісім клубів підтримують формат з 16 командами.

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Більш того, рішення про скорочення Прем'єр-ліги з 16 до 12 команд у 2015 році було прийнято незаконно, регламентом це не було передбачено. Тоді було прийнято рішення на догоду комусь, неправильно. На мій погляд, командам нецікаво грати один з одним по чотири рази. У тій же Білорусі 16 команд. Адже уболівальникам цікаво бачити у себе в гостях 15 команд, а не 11. В еліті має бути 16 команд: чотири колективи першої ліги заходять в УПЛ, п'ята грає з 12-ю командою УПЛ перехідні матчі.

У нас в першій лізі є класні колективи: Металіст-1925 СК Дніпро-1, Оболонь, Волинь, Колос, інші команди, у яких гідне на даний момент фінансування і є інфраструктура.

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Ми багато говоримо про підтримку всього українського. Так давайте підтримувати українських футболістів, тренерів, суддів. Адже зі збільшенням кількості команд в УПЛ додасться інтерес до чемпіонату в великих містах, буде більше інтересу з боку уболівальників, телебачення, ЗМІ. У нас майже 200 фахівців з тренерськими дипломами PRO, але наших тренерів в Європу не запрошують, бо там вони захищають своїх тренерів. Якщо ми не маємо можливості працювати в своїй країні, навіщо тоді отримувати ці дипломи?

Я однозначно за 16 команд. Не потрібно нічого придумувати і вигадувати велосипед. Це давно вже назріло і тут нема чого обговорювати. Більшість теж за повернення до формату 16 команд. Ті, хто проти, їх позиція не відповідає реаліям сучасного футболу України", – сказав Грозний у коментарі порталу Команда 1.

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