Закарпатская команда уже приступила к подготовке ко второй части сезона.

Новоназначенный наставник Миная Владимир Шаран в пятницу, 14 января, провел свою первую тренировку с командой. По информации Meta Ratings, опытнейший игрок команды – Евгений Селезнев – не присутствовал на ней.

Шаран определился с тренерским штабом в Минае

Причины отсутствия 36-летнего форварда пока неизвестны. Отмечается, однако, что уже сегодня, 15 января, ветеран должен присоединиться к команде. К слову, сейчас Минай находится в Украине. Ближайший спарринг закарпатцев – 23 января на выезде с венгерским Дебреценом.

Напомним, на зимнюю паузу Минай ушел на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе всего 10 очков.

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