Шаран назвал главное требование к своим игрокам

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал, что для него самое главное видеть в своих игроках.

"Конечно, мы обсуждаем планы. Завтра проводим теоретическое занятие по Шахтеру, еще одно теоретическое занятие проведем в Харькове. Просмотрели все контрольные поединки Шахтера, сегодня будем наблюдать за их игрой с Айнтрахтом.

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Прекрасно понимаем, кем является Шахтер. Это лидер, это скорость, это серьезное атакующее звено. Поэтому будем стараться в этой игре проявить свои лучшие качества.

К тому же – это первая игра после зимнего перерыва. Она чрезвычайно важна для психологического настроя. Не столь важен результат, как настроение после матча – чтобы ребята чувствовали уверенность в своих силах в дальнейшем. Меня это волнует больше всего.

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Также мы не собираемся быть мальчиками для битья – нас обязывает наше турнирное положение, поэтому в Харькове должны подтвердить свое реноме", – цитирует Шарана Football.ua.