Айнтрахт – Шахтер: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы

Шахтер поехал в гости к франкфуртскому Айнтрахту в рамках первого раунда плей-офф Лиги Европы. Анонс матча читайте на "Футбол 24".

Айнтрахт – Шахтер

21 февраля, 19:55. Франкфурт, Коммерцбанк-Арена

Главный арбитр: Матеу Лаос (Испания)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Домашний поединок с Айнтрахтом Шахтер свел к ничьей – 2:2. Счет для двухматчевой дуэли не слишком приятный, но можно сказать, что донецкая команда "отскочила". Провести 80 минут в меньшинстве и не проиграть оптимальному составу франкфуртцев (без Алле) – подвиг. Перед ответным матчем Шахтер, очевидно, не считается фаворитом на выход в 1/8 финала Лиги Европы, однако шансы на итоговый успех сохранились. Айнтрахт упустил прекрасную возможность решить судьбу противостояния за одну встречу.

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План Паулу Фонсеки на харьковскую игру разбился о раннее удаление Тараса Степаненко за два неоправданных фола. Однако украинская команда грамотно перестроилась и выглядела достойно. Виктор Коваленко на хорошем уровне закрыл опорную зону, а вот атака "горняков" стала совсем слабой. 2 забитых гола в таких условиях – это огромная заслуга Жуниора Мораеса, который остался с минимальной поддержкой, но выжал максимум из выходов к чужим воротам.

В воскресенье Айнтрахт упустил победу над Боруссией М в Бундеслиге. Это уже 4-я подряд ничья на внутренней арене, которая выбросила Франкфурт из еврокубковой зоны – 7 место и 1 очко отставания от топ-6. Ротацию Ади Хюттер не проводил – с Гладбахом вышел почти идентичный состав тому, который играл против Шахтера. Украинский чемпионат возвращается после зимней паузы лишь на следующий уик-энд, поэтому "горняки" готовились к выезду в Франкфурт всю неделю.

Кадровая ситуация

В составе Шахтера произойдет по крайней мере 2 изменения – дисквалифицированы Тарас Степаненко и Сергей Кривцов. Восполнить потерю в опорной зоне придется, скорее всего, Майкону. Он имеет проблемы с выполнением защитных обязанностей, но нормальной альтернативы бразильцу нет. Максим Малышев не готов на 100%. Варианты со сменой схемы, или же попыткой еще раз опустить Виктора Коваленко ниже, выглядят слишком рискованными.

Паулу Фонсека сообщил, что в центре обороны пару Давиту Хочолаве составит Николай Матвиенко. Валерий Бондаренко восстановился после повреждения, но не набрал оптимальные кондиции. В остальном состав Шахтера прогнозируемый – должны выйти все те же, кто играл на ОСК Металлист.

Айнтрахт имеет серьезные потери в центре поля, который и так считается слабым звеном команды. Основная после зимнего перерыва пара хавбеков травмирована – Желсон Фернандес точно завтра не сыграет, а участие Зебастиана Роде под вопросом. Без швейцарца средняя линия "орлов" катастрофически теряет в надежности, усилиями Джонатана Де Гузмана и Йетро Виллемса компенсировать это невозможно.

Дисквалифицированные: нет – Кривцов, Степаненко

Травмированные: Торро, Чендлер, Штендера, Фернандес, Роде (под вопросом), Абрахам (под вопросом) – Шевченко, Ордец, Дентиньо

Ориентировочные составы

Айнтрахт: Трапп – Хинтереггер, Хасебе, Ндика – Да Коста, Виллемс, Де Гузман, Костич – Йович – Алле, Ребич.

Шахтер: Пятов – Бутко, Хочолава, Матвиенко, Исмаили – Алан Патрик, Майкон – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес.

Шахтеру сложно рассчитывать на положительный результат, однако Айнтрахт не является супернадежной командой, которая умеет добиваться результата при любых условиях. Сегодня стоит ожидать зрелищного футбола с ошибками от обоих соперников. Прогноз – 2:2 и победа хозяев в дополнительное время.

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