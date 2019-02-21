Шаран назвав головну вимогу до своїх гравців

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів, що для нього найголовніше бачити в своїх гравцях.

"Звичайно, ми обговорюємо плани. Завтра проводимо теоретичне заняття по Шахтарю, ще одне теоретичне заняття проведемо в Харкові. Переглянули всі контрольні поєдинки Шахтаря, сьогодні будемо спостерігати за їхньою грою з Айнтрахтом.

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Прекрасно розуміємо, ким є Шахтар. Це лідер, це швидкість, це серйозне атакувальну ланку. Тому будемо намагатися в цій грі проявити свої найкращі якості.

До того ж – це перша гра після зимової перерви. Вона надзвичайно важлива для психологічного настрою. Не настільки важливий результат, як настрій після матчу – щоб хлопці відчували впевненість у своїх силах в майбутньому. Мене це хвилює найбільше.

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Також ми не збираємося бути хлопчиками для биття – нас зобов'язує наше турнірне становище, тому в Харкові повинні підтвердити своє реноме", – цитує Шарана Football.ua.