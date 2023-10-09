"Эмоции положительные, потому что после обидного поражения от Оболони ребята были подавлены и сегодня я хотел увидеть боевой дух. Не понимаю, почему мы проигрываем в играх, где не должны этого делать. Вроде бы, в коллективе все верно делаем, ребята работают на тренировках. Но чего-то не хватает.

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Очень важно, что добыли один пункт. У Руха команда боевая, молодая. Понимали, что не выдержим тот темп на протяжении всего матча, поэтому сыграли более прагматично. Я доволен отношением и самоотдачей подопечных. В этих аспектах главное было не уступить сопернику.

Трудно перестраиваться по ходу чемпионата, игроки привыкли действовать по схеме "5-4-1", а теперь сыграли "4-1-4-1". Тренировали эту схему, тщательно готовились к сопернику, знали о сильных сторонах – скорость, прессинг. Поэтому в перерыве еще сделали выводы и ребята рационально должны были использовать свои силы.

Не понял действия арбитра на 60-й минуте. Мне сказали, что Твердохлеб не нарушал правила. И при этом был первый на мяче и вышел один на один с голкипером. Стоило позволить доиграть эпизод и принять решение с помощью VAR. Не понял этого решения", – цитирует Шарана официальный сайт закарпатцев.

Напомним, накануне матча с Рухом 52-летний специалист проанализировал судейство в матчах Миная и нашел 7 спорных эпизодов, которые, по его мнению, имели существенное влияние на итоговый результат.

К слову, после 10-ти туров Минай в турнирной таблице УПЛ идет последним, набрав 4 очка.

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