Сборная Украины может провести спарринг против Германии далеко не в оптимальном составе.

"Сегодня в 21:45 команда Сергея Реброва сыграет против Германии. По нашей информации, в этом матче под сомнением участие трех потенциальных игроков основного состава.

Германия – Украина: конференция Реброва – о "похмелье" Лунина, двойном усилении и возможных изменениях заявки на Евро

Речь идет не только о вратаре Андрее Лунине (присоединился к команде только сегодня) и Виталии Миколенко (восстанавливается после травмы), которые отсутствуют в официальной заявке на матч. Скорее всего, тренеры поберегут и хавбека Георгия Судакова – чтобы не форсировать восстановление игрока после повреждения", – сообщило ТаТоТаке.

Напомним, спарринг против Германии – лишь первый из трех, который Украина запланировала в рамках подготовки к Евро. Впереди еще Польша (7 июня) и Молдова (11-го). Подопечные Реброва стартуют на чемпионате Европы 17 июня матчем против Румынии.

Германия – Украина: анонс товарищеского матча