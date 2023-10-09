"Емоції позитивні, тому що після прикрої поразки від Оболоні хлопці були пригнічені і сьогодні я хотів побачити бойовий дух. Не розумію, чому ми програємо в іграх, де не повинні цього робити. Начебто, в колективі все вірно робимо, хлопці працюють на тренуваннях. Але чогось не вистачає.

Президент Кривбаса – про детектор брехні для арбітрів: "Ми не розуміємо, за якими правилами граємо"

Дуже важливо, що здобули один пункт. У Руха команда бойова, молода. Розуміли, що не витримаємо той темп впродовж всього матчу, тому зіграли більш прагматично. Я задоволений ставленням та самовіддачею підопічних. У цих аспектах головне було не поступитись супернику.

Важко перебудовуватись по ходу чемпіонату, гравці звикли діяти за схемою "5-4-1", а тепер зіграли "4-1-4-1". Тренували цю схему, ретельно готувались до суперника, знали про сильні сторони – швидкість, пресинг. Тому в перерві ще зробили висновки й хлопці раціонально мали використовувати свої сили.

Не зрозумів дії арбітра на 60-й хвилині. Мені сказали, що Твердохліб не порушував правила. І при цьому був перший на м'ячі та вийшов сам на сам з голкіпером. Варто було дозволити дограти епізод та ухвалити рішення за допомогою VAR. Не зрозумів цього рішення", – цитує Шарана офіційний сайт закарпатців.

Нагадаємо, напередодні матчу з Рухом 52-річний фахівець проаналізував суддівство у матчах Миная і знайшов 7 суперечливих епізодів, які, на його думку, мали суттєвий вплив на підсумковий результат.

До слова, після 10-ти турів Минай у турнірній таблиці УПЛ йде останнім, набравши 4 очки.

"Я такого не пам'ятаю". Шаран розніс суддівство в УПЛ, проаналізувавши помилки арбітрів у матчах Миная