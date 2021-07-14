"Президент клуба до конца верил в меня. Как и в то, что мы способны хотя бы сыграть в финале Кубка Украины. Именно на удачное выступление в нем и делалась основная ставка. Я уверен, что если бы Александрия выиграла этот трофей (хотя понимаю, что это из разряда чего-то невероятного), то мы с президентом наверное продолжили бы наше сотрудничество. А вот каким оно было бы – об этом сейчас уже нет смысла говорить.

Шаран категорически высказался о продолжении тренерской карьеры

К уходу из Александрии готовился еще зимой, все об этом прекрасно знали. Имею в виду наших футболистов и тренерский штаб. Я тогда озвучил, что предстоящие несколько месяцев будут решающим этапом моего сотрудничества с клубом. На этот период стояла задача завоевать одно из мест, дающее право участвовать в Лиге Европы, или выиграть Кубок Украины.

На тот момент мы все прекрасно понимали и реально смотрели на вещи. Мы понимали, что занять пятое, еврокубковая место, будет невозможно. А в полуфинале кубкового розыгрыша, когда мы в футбольной лотерее из одиннадцатиметровых ударов проиграли луганской Заре, было ясно, что в тренерском штабе и среди игроков будут изменения", – сказал Шаран в интервью FanDay.

Напомним, 49-летний специалист покинул Александрию 13 мая.

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