"Президент клубу до кінця вірив у мене. Як і в те, що ми здатні хоча б зіграти у фіналі Кубка України. Саме на вдалий виступ у ньому і робилася основна ставка. Я впевнений, що якби Олександрія виграла цей трофей (хоча розумію, що це з розряду чогось неймовірного), то ми з президентом напевно продовжили б наше співробітництво. А ось яким воно було б – про це зараз вже немає сенсу говорити.

Шаран категорично висловився щодо продовження тренерської кар'єри

До відходу з Олександрії я готувався ще взимку, всі про це чудово знали. Маю на увазі наших футболістів і тренерський штаб. Я тоді озвучив, що майбутні кілька місяців будуть вирішальним етапом моєї співпраці з клубом. На цей період стояло завдання завоювати одне з місць, що дає право брати участь у Лізі Європи, або виграти Кубок України.

На той момент ми всі прекрасно розуміли і реально дивилися на речі. Ми усвідомлювали, що посісти п'яте, єврокубкове місце, буде нереально. А у півфіналі кубкового розіграшу, коли ми в футбольній лотереї з одинадцятиметрових ударів програли Зорі, було ясно, що у тренерському штабі і серед гравців будуть зміни", – сказав Шаран в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, 49-річний фахівець покинув Олександрію 13 травня.

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