"Это не от меня зависит. Еще рано заканчивать тренерскую работу, еще даже полтинника нет.

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Все нормально, будем работать. Дай бог, чтобы было здоровье и были приглашения. Предложения есть. Названия команд сейчас никто говорить не будет, надо проанализировать свою работу и надеяться, что будут приглашения и от других команд", – сказал Шаран в комментарии Tribuna.

Напомним, последним местом работы 49-летнего специалиста была Александрия, которую он покинул 13 мая.

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