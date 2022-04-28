"Очень рад видеть оставшихся здесь игроков. Их человек 10-11, кто поехал, кто еще приедет. Приятно, что они поддерживают физические кондиции в день, работают. С Кулиевым мы, конечно, хотели поработать больше. То, что они здесь часок играют в футбол, это не та нагрузка, а мы хотели бы, чтобы наш игрок засветился и играл в основном составе молодежной сборной Украины.

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Мы, безусловно, думаем только о том, чтобы победить этих рашистов. Поэтому футбол сейчас отходит совсем на другой план. Но самое главное – что мы думаем о будущем, чтобы начать следующий чемпионат как можно скорее. Все будет зависеть от того, сколько наших спонсоров, президентов клубов после войны будут способны удерживать команды. Мы не знаем, каким будет количество. Думаю, что оно все равно уменьшится. Хотя у нас есть неплохие команды в Первой лиге, и я уверен, что финансово они будут так же стабильны.

Мы благодарны президенту и руководство футбольного клуба Минай, что за два месяца ребята получили минимальную заработную плату. Мы прекрасно понимаем, что в Украине идет очень серьезная война. Уверены в том, что футбольный клуб Минай будет существовать и надеемся, что мы будем играть в Премьер-лиге", – отметил Шаран в комментарии телеканалу Футбол.

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