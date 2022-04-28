"Дуже радий бачити тих гравців, які залишилися тут. Їх осіб 10-11, хтось поїхав, хтось ще приїде. Приємно, що вони підтримують фізичні кондиції щодня, працюють. З Кулієвим ми, звичайно, хотіли попрацювати більше. Те, що вони тут годинку грають у футбол, це не те навантаження, а ми хотіли б, щоб наш гравець засвітився та грав в основному складі молодіжної збірної України.

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Ми, безумовно, думаємо тільки про те, щоб перемогти цих рашистів. Тому футбол зараз відходить на зовсім інший план. Але найголовніше – що ми думаємо про майбутнє, щоб розпочати наступний чемпіонат якомога скоріше. Усе буде залежати від того, скільки наших спонсорів, президентів клубів після війни будуть спроможні утримувати команди. Ми не знаємо, якою буде кількість. Думаю, що вона все одно зменшиться. Хоча в нас є непогані команди в Першій лізі, і я впевнений, що фінансово вони будуть так само стабільні.

Ми вдячні президенту і керівництву футбольного клубу Минай, що за два місяці хлопці отримали мінімальну заробітну плату. Ми прекрасно розуміємо, що в Україні йде дуже серйозна війна. Впевнені в тому, що футбольний клуб Минай буде існувати та сподіваємося, що ми будемо грати в Прем'єр-лізі", – зазначив Шаран у коментарі телеканалу Футбол.

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