Шаран: Бондаренко, подписав предварительный контракт, уже мыслями был в Шахтере

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал переход Валерия Бондаренко в Шахтер.

"Основная причина перехода Бондаренко уже сейчас в том, что Шахтер достаточно упорно работал над тем, чтобы увидеть нашего воспитанника в своем клубе. К тому же я видел Бондаренко. Подписав предварительный контракт, он уже мыслями был в Шахтере. Неизвестно, что было бы завтра, послезавтра – это футбол. Я всегда учу своих игроков ставить себя на место другого человека, и поэтому я принял такое решение. Последнее слово было за мной и здесь наши мнения с Шахтером совпали – парня нужно было отпустить.

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Нам это очень приятно, потому что парень пришел со Второй лиги и за два года сделал большой шаг к тому, чтобы выступать в Шахтере. Думаю, в ближайшем будущем он будет игроком сборной Украины.

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Понимаю, что в Шахтере несколько иные требования, чем у нас – игра с высокой линией обороны и прессинг, но я думаю, что все будет в порядке. Если он выйдет против Айнтрахта, нам будет очень приятно, будем болеть за Шахтер в еврокубках вдвое сильнее", – сказал Шаран телеканалу "Футбол 1".