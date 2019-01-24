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Бондаренко: Думал, что перейду в Шахтер летом, но так сложились обстоятельства

24 января 14:04 145 Читати українською
Бондаренко: Думал, что перейду в Шахтер летом, но так сложились обстоятельства
Валерий Бондаренко / Шахтер

Новичок Шахтера Валерий Бондаренко рассказал о первых днях пребывания в лагере "горняков".

"Тренировка заняла немного времени, но за счет интенсивности есть усталость. Если сравнивать с Александрией, то там процесс тренировок занимал больше, но интенсивность была меньше. Очень сильно устал.

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Меня очень тепло приняли – все хорошо. Подошли Тарас Степаненко и Андрей Пятов, пообщались.

Я думал, что летом перейду, но так сложились обстоятельства. Это очень большой шаг в моей карьере. Нужно хорошо себя показать на сборах, чтобы бороться за место в основе.

"Отдам все силы, чтобы Шахтер становился лучше", – Бондаренко обратился к болельщикам

Меня очень тепло провели в Александрии. Все стали в круг, Владимир Богданович Шаран сказал напутственные слова. Попрощался со всеми футболистами и работниками клуба. Спасибо им за все", – передает слова Бондаренко сайт телеканалов "Футбол 1/2".

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Валерий Бондаренко Валерий Бондаренко Шахтер Шахтер Трансферы Шахтера
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