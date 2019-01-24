Шаран: Бондаренко, підписавши попередній контракт, вже думками був у Шахтарі

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував перехід Валерія Бондаренка в Шахтар.

"Основна причина переходу Бондаренка вже зараз в тому, що Шахтар досить наполегливо працював над тим, щоб побачити нашого вихованця в своєму клубі. До того ж я бачив Бондаренка. Підписавши попередній контракт, він вже думками був у Шахтарі. Невідомо, що було б завтра, післязавтра – це футбол. Я завжди вчу своїх гравців ставити себе на місце іншої людини, і тому я прийняв таке рішення. Останнє слово було за мною і тут наші думки з Шахтарем збіглися – хлопця потрібно було відпустити.

Бондаренко: Думав, що перейду в Шахтар влітку, але так склались обставини

Нам це дуже приємно, тому що хлопець прийшов з Другої ліги і за два роки зробив великий крок до того, щоб виступати в Шахтарі. Думаю, в найближчому майбутньому він буде гравцем збірної України.

Бондаренко позує у футболці з номером Ракицького – ТК Футбол видалив фотографію

Розумію, що в Шахтарі трохи інші вимоги, ніж у нас – гра з високою лінією оборони і пресинг, але я думаю, що все буде в порядку. Якщо він вийде проти Айнтрахта, нам буде дуже приємно, будемо вболівати за Шахтар в єврокубках вдвічі сильніше", – сказав Шаран телеканалу "Футбол 1".