"В прошлом матче Мельник сыграл, но он еще молодой, ему еще нужно играть. Самое главное – игровая практика в таком возрасте. Гордиенко пропустил два месяца, ни матча не провел, поэтому он играет за молодежный состав. Травма у него была серьезная. Тайм сыграет обязательно.

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Все остальные игроки готовы. Дубра прилетел. Кроме Бухало, Дудка травмирован, Мирошниченко. Эти игроки не смогут принять участие. А так все остальные готовятся к игре. Мы серьезно настроены. Мы не обращаем внимания на то, что соперник находится на последнем месте. Наша задача – выходить и играть, потому что команда Рух очень хорошего уровня", – сказал Шаран в эфире ТК Футбол.

К слову, матч между командами пройдет сегодня, 28 ноября, в 14:00. Сейчас Александрия расположилась на седьмом месте, Рух идет последним.

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