Шаран – про матч з Рухом: Олександрія не зважає, що львів'яни на останньому місці
Наставник олександрійців Володимир Шаран поділився своїми очікуваннями від матчу 11-го туру Прем'єр-ліги проти Руха.
"В минулому матчі Мельник зіграв, але він ще молодий, йому ще потрібно грати. Найголовніше – ігрова практика в такому віці. Гордієнко пропустив два місяці, жодного матчу не провів, тому він грає за молодіжний склад. Травма у нього була серйозна. Тайм зіграє обов'язково.
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Всі інші гравці готові. Дубра прилетів. Крім Бухала, Дудка травмований, Мірошніченко. Ці гравці не зможуть взяти участь. А так всі решта готуються до гри. Ми серйозно налаштовані. Ми не зважаємо на те, що суперник перебуває на останньому місці. Наше завдання – виходити і грати, тому що команда Рух дуже хорошого рівня", – сказав Шаран в ефірі ТК Футбол.
До слова, матч між командами пройде сьогодні, 28 листопада, о 14:00. Наразі Олександрія розташувалась на сьомому місці, Рух йде останнім.