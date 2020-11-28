"В минулому матчі Мельник зіграв, але він ще молодий, йому ще потрібно грати. Найголовніше – ігрова практика в такому віці. Гордієнко пропустив два місяці, жодного матчу не провів, тому він грає за молодіжний склад. Травма у нього була серйозна. Тайм зіграє обов'язково.

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Всі інші гравці готові. Дубра прилетів. Крім Бухала, Дудка травмований, Мірошніченко. Ці гравці не зможуть взяти участь. А так всі решта готуються до гри. Ми серйозно налаштовані. Ми не зважаємо на те, що суперник перебуває на останньому місці. Наше завдання – виходити і грати, тому що команда Рух дуже хорошого рівня", – сказав Шаран в ефірі ТК Футбол.

До слова, матч між командами пройде сьогодні, 28 листопада, о 14:00. Наразі Олександрія розташувалась на сьомому місці, Рух йде останнім.

Олександрія – Рух: анонс матчу УПЛ