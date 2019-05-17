Шапка Луческу, легендарная фраза Жадсона и прочее – Шахтер сделал эффектный проморолик перед матчем с Динамо

Донецкий Шахтер сделал невероятный проморолик перед поединком 30 тура УПЛ против Динамо. На нем присутствуют ностальгические кадры.

Донецкий Шахтер в своем Twitter опубликовал проморолик к матчу 30 тура УПЛ против киевского Динамо. Главный месседж видео: "Мы перепишем историю".

Леоненко: Динамо не сделает Шахтеру чемпионский коридор, а вот "горняки" могли бы

"Горняки" вспомнили времена доминирования киевлян в украинском футболе, и как им удалось подвинуть "бело-синих" с трона. В ролике присутствует легендарный кадр, когда Мирча Луческу бросил шапку на газон и воскликнул: "Браво, Федерация!", А также фраза Жадсона "Где Динамо, где?"

Матч Шахтер – Динамо состоится 22 мая на ОСК Металлист. Начало в 19:30.

Вистояв тільки Шовковський: парад рекордів Шахтаря у Кубку України – усе, про що варто знати кожному