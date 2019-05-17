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Шапка Луческу, легендарная фраза Жадсона и прочее – Шахтер сделал эффектный проморолик перед матчем с Динамо

17 мая 22:17 170 Читати українською
Шапка Луческу, легендарная фраза Жадсона и прочее – Шахтер сделал эффектный проморолик перед матчем с Динамо
Шахтер / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер сделал невероятный проморолик перед поединком 30 тура УПЛ против Динамо. На нем присутствуют ностальгические кадры.

 

Донецкий Шахтер в своем Twitter опубликовал проморолик к матчу 30 тура УПЛ против киевского Динамо. Главный месседж видео: "Мы перепишем историю".

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"Горняки" вспомнили времена доминирования киевлян в украинском футболе, и как им удалось подвинуть "бело-синих" с трона. В ролике присутствует легендарный кадр, когда Мирча Луческу бросил шапку на газон и воскликнул: "Браво, Федерация!", А также фраза Жадсона "Где Динамо, где?"

Матч Шахтер – Динамо состоится 22 мая на ОСК Металлист. Начало в 19:30.

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