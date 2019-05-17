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Леоненко: Динамо не сделает Шахтеру чемпионский коридор, а вот "горняки" могли бы

17 мая 21:42 186 Читати українською
Леоненко: Динамо не сделает Шахтеру чемпионский коридор, а вот "горняки" могли бы
Виктор Леоненко / соцсети

Футбольный эксперт Виктор Леоненко поделился ожиданиям от очной встречи Шахтера и Динамо в Харькове.

 

"Матч пусть и без турнирной мотивации, но все равно на него должен быть максимально серьезный настрой. Ведь придет полный стадион. Команды играют не для себя, а для болельщиков.

Леоненко: Шахтер остался на своем уровне, а Динамо превратилось в обычный клуб

Я думаю, что Динамо может обыграть Шахтер, как в прошлом году, когда горняки уже одной ногой были в отпуске. Потом опять будут писать, что Хацкевич обыграл, но по игре все видно.

В последнее время команды создают очень мало моментов, но если «Шахтер» устраивает ничья, то Динамо – нет.

От Динамо чемпионский коридор точно невозможен. Шахтер, как раз, мог бы так сделать. А они нет. У Динамо все виноваты, кроме самого Динамо", – цитирует Леоненко Сегодня.

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Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Виктор Леоненко
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