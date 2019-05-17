Шапка Луческу, легендарна фраза Жадсона та інше – Шахтар зробив ефектний проморолик перед матчем з Динамо

Донецький Шахтар зробив неймовірний проморолик перед поєдинком 30 туру УПЛ проти Динамо. На ньому присутні ностальгічні кадри.

Донецький Шахтар у своєму Twitter опублікував проморолик до матчу 30 туру УПЛ проти київського Динамо. Головний месседж відео: "Ми перепишемо історію".

Леоненко: Динамо не зробить Шахтарю чемпіонський коридор, а от "гірники" могли би

"Гірники" пригадали часи домінування киян в українському футболі, і як їм вдалось посунути "біло-синіх" з трона. У ролику присутній легендарний кадр, коли Мірча Луческу кинув шапку на газон та вигукнув: "Браво, Федерація!", а також фраза Жадсона "Де Динамо, де?"

Матч Шахтар – Динамо відбудеться 22 травня на ОСК Металіст. Початок о 19:30.

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