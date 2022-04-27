"Цими благодійними матчами ми допомагаємо Україні, приносимо людям бодай якісь позитивні емоції.

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Вони дивляться на нас, вболівають, переживають. Ми теж переживаємо за нашу країну, стежимо за тим, що зараз відбувається. Збираємо гроші та переводимо їх на фронт.

Там, де мої батьки жили, на Донеччині, там уже все, там уже начебто Росія, як тато мені казав. Дому немає, там бомблять. Як і у всіх, життя змінилося не на краще", – сказав Шапаренко у коментарі SportArena.

До слова, Микола народився у Великій Новосілці Донецької області.

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