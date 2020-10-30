КДК УАФ определился с санкциями в отношении полузащитника Динамо Николая Шапаренко, который был удален в матче 7-го тура УПЛ.

Хавбек Динамо дисквалифицирован на 1 матч и еще на 1 поединок условно, сообщает официальный сайт УАФ.

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Таким образом, Шапаренко пропустит поединок против СК Днепр-1, но сможет выйти на поле в матче 9-го тура УПЛ против Шахтера. Напомним, полузащитник получил прямую красную карточку за фол на последних минутах против Безбородко.

Матч 8-го тура чемпионата Украины СК Днепр-1 – Динамо состоится уже завтра, 31 октября, начало в 19:30. Классическое состоится на следующих выходных – поединок запланирован на 8 ноября.

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