КДК УАФ визначився із санкціями щодо півзахисника Динамо Миколи Шапаренка, який був вилучений у матчі 7-го туру УПЛ.

Хавбек Динамо дискваліфікований на 1 матч і ще на 1 поєдинок умовно, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Таким чином, Шапаренко пропустить поєдинок проти СК Дніпро-1, але зможе вийти на поле у матчі 9-го туру УПЛ проти Шахтаря. Нагадаємо, півзахисник отримав пряму червону картку за фол на останніх хвилинах проти Безбородька.

Матч 8-го туру чемпіонату України СК Дніпро-1 – Динамо відбудеться вже завтра, 31 жовтня, початок о 19:30. Класичне відбудеться на наступних вихідних – поєдинок запланований на 8 листопада.

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