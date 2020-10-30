Шапаренко зможе зіграти проти Шахтаря – офіційне рішення УАФ щодо дискваліфікації хавбека Динамо
КДК УАФ визначився із санкціями щодо півзахисника Динамо Миколи Шапаренка, який був вилучений у матчі 7-го туру УПЛ.
Хавбек Динамо дискваліфікований на 1 матч і ще на 1 поєдинок умовно, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Таким чином, Шапаренко пропустить поєдинок проти СК Дніпро-1, але зможе вийти на поле у матчі 9-го туру УПЛ проти Шахтаря. Нагадаємо, півзахисник отримав пряму червону картку за фол на останніх хвилинах проти Безбородька.
Матч 8-го туру чемпіонату України СК Дніпро-1 – Динамо відбудеться вже завтра, 31 жовтня, початок о 19:30. Класичне відбудеться на наступних вихідних – поєдинок запланований на 8 листопада.
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