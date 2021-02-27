"Настроение – супер. Эта победа для всей Украины и болельщиков Динамо. Все довольны. Во втором тайме мы пошли ва-банк, можно сказать, рисковали, большими силами идя в атаку, и в итоге добились положительного результата. Реализовали один момент – Буяльский очень хорошо сыграл на опережение, и этого оказалось достаточно для итоговой победы.

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Чего ожидаю от матча УПЛ? Львов выйдет мотивированным на игру. Так же, как и мы. Понимаем, чего мы хотим, и будем стараться воплотить это на футбольном поле", – цитирует Шапаренко официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне встретятся со Львовом завтра (28 февраля). После 15 туров команда Луческу опережает Шахтер на одно очко.

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