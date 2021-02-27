"Настрій – супер. Ця перемога для всієї України та вболівальників Динамо. Усі задоволені. У другому таймі ми пішли ва-банк, можна сказати, ризикували, великими силами йдучи в атаку, й у підсумку домоглися позитивного результату. Реалізували один момент – Буяльський дуже добре зіграв на випередження, і цього виявилося достатньо для підсумкової перемоги.

"Складний суперник з Ліги чемпіонів": Емері – про майбутні матчі проти Динамо і слова Луческу

Чого очікую від матчу УПЛ? Львів вийде мотивованим на гру. Так само, як і ми. Розуміємо, чого ми хочемо, і будемо намагатися втілити це на футбольному полі", – цитує Шапаренка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни зустрінуться зі Львовом завтра (28 лютого). Після 15 турів команда Луческу випереджає Шахтар на одне очко.

"Український Гріліш" та один з найкращих ударів Східної Європи – іспанські ЗМІ вважають Динамо легким жеребом в ЛЄ