"Жребий выбирает для тебя соперника, и с этой стадии всегда будет трудно. Динамо – команда, которая похожа на Зальцбург. С историей, традициями, прекрасным тренером и игроками.

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Соперник сложный, будет хорошая битва на вылет, длинная поездка к команде из Лиги чемпионов. Такие команды всегда ценят и Лигу Европы – об этом мне сказал сам Луческу. Мы взволнованы и с нетерпением ждем великого противостояния", – приводит слова Эмери AS.

Напомним, Динамо будет принимать Вильярреал 11 марта, а ответный матч состоится 18 марта. На стадии 1/16 финала ЛЕ киевляне одолели Брюгге, а "Желтая субмарина" выбила Зальцбург.

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