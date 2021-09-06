Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко получил солидное признание за игру против Франции (1:1).

По завершении поединков 5-го тура квалификации на Мундиаль 2022 была определена тройка лучших перформансов игрового дня.

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Возглавил мини-рейтинг хавбек Северной Македонии Эзган Алиоски, который отметился в воротах Исландии (2:2). Второе место забрал кипер Швейцарии Ян Зоммер, он парировал пенальти и совершил еще 6 сейвов в поединке с Италией (0:0). А вот замыкает тройку лучших Николай Шапаренко, который шедеврально забил французам.

Заметим, для полузащитника "бело-синих" это был первый гол в футболке главной команды страны за 19 поединков.

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