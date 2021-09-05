Сборная Украина не уступила дома чемпионам мира – французам – продемонстрировав одновременно хороший уровень игры. Экспертный разбор полетов – уже на "Футбол 24".

5 матчей – 5 ничьих. Сборная Украины расписала результативную ничью с мощной Францией, но катарский ЧМ-2022 – все еще далеко. В дальнейшем нам нужно только побеждать и надеяться на осечки конкурентов. Правда, игра "сине-желтых" против чемпионов мира позволяет надеяться на чудо. Похоже, выездной кошмар с казахами осталось позади.

Украина – Франция – 1:1 – видео голов и обзор матча

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко "аплодирует" команде за грамотность, организацию, дисциплину и компактность.

Отличная игра. 1:1 против Франции. Это совсем другая сборная Украины. Тактически очень грамотно, структура и организация, дисциплина и компактность. Спасибо ребята за такой футбол! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) September 4, 2021

Еще один бывший игрок "сине-желтых" Максим Калиниченко считает, что без Зинченко мы выглядим лучше – более вертикально.

Хорошая игра от но опять только ничьяБез Зины игра стала более вертикальной и мне это понравилосьЯрмола умница,бьется как лев.Со Стёпой стало спокойнее в центре.Жду 3 победы и такую же мертвую дальшеВсе молодцы — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) September 4, 2021

Комментатор каналов Футбол Кирилл Круторогов – об экспертах, которые уничтожали Украину после ничьей с казахами.

Ну що, від ненависті до любові? Цікаво, чи будуть ті, хто найбільше поливав збірну за нічию з Казахстаном, зараз видавати з себе великих фанатів на хвилі якісної гри і нічиєї з Францією? — Кирило Круторогов (@Krutorogov) September 4, 2021

Архивариус украинского футбола Артур Валерко празднует после второй ничьей с чемпионами мира.

Дві нічиї з чемпіонами світу за рік. #UKRFRA

Не було б інших нічиїх - які б вони були красунчики pic.twitter.com/nm7oLVtaY6 — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) September 4, 2021

Журналист и комментатор FootballHub Александр Золотогорский сравнивает Петракова и Шевченко... в пользу первого!

Поки підсідаємо в останні півгодини, не стало сил в кінці вибігати в контратаки. Але знаєте, мені подобається ця збірна України. І з французами, і навіть з казахами. За рухом, малюнком гри, самовіддачі. Подобається більше, ніж команда Шевченка:) — Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) September 4, 2021

Легенда спортивной тележурналистики Руслан Свирин пишет о превосходном результате на Олимпийском.

Волшебная Саша Лобода жалеет, что матч не закончился по сценарию 2013 года.

Главред журнала Футбол Артем Франков тоже заметил плюсы в игре сборной Украины без Зинченко.

Журналист Олег Барков волнуется из-за возможного сумасшедшего достижения "сине-желтых".

Далее – краткий анализ игры от комментатора Setanta Sports Ukraine Игоря Бойко.

Шеф-редактор Футбол 24 Олег Бабий кайфует от удивительного удара Шапаренко.

Завершим небольшим анонсом агента и менеджера Вячеслава Заховайло перед Чехией.

Украина расписала ничью с Францией: интересная трансформация сборной, мастер-класс от Петракова и звёздный час Шапаренко