Голкипер сборной Украины Андрей Пятов убежден, что "сине-желтые" имели предпосылки для победы над Францией в 5-м туре отбора к ЧМ-2022.

"Мы все равно хотели выиграть, тем более, что вели в счете. Пропущенный гол каким-то нелогичным вышел, сумбурным.

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Рассчитывали в перерыве, что сможем победить. Были и во втором тайме перспективные атаки, могли выжать максимум. Молодцы ребята. Никто не стушевался. Так же выходили через пас, создавали какие-то моменты. Не было стопроцентных моментов, но были предпосылки.

У них отскочил мяч к игроку, а у нас прострел, но нет... Мог бы отскочить, и мы бы выиграли. Людей столько пришло, мы не могли просто по-другому играть", – сказал Пятов в комментарии Футбол NEWS.

Заметим, после 5-ти сыгранных туров сборная Украины расположилась на третьей строчке в группе, имея в своем активе 5 мировых.

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