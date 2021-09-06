Півзахисник збірної України Микола Шапаренко отримав солідне визнання за гру проти Франції (1:1).

По завершенні поєдинків 5-го туру кваліфікації на Мундіаль 2022 року була визначена трійка найкращих перформансів ігрового дня.

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Очолив міні-рейтинг хавбек Північної Македонії Езган Аліоскі, який відзначився у воротах Ісландії (2:2). Друге місце забрав кіпер Швейцарії Ян Зоммер, він парирував пенальті і здійснив ще 6 сейвів у поєдинку з Італією (0:0). А от замикає трійку найкращих Микола Шапаренко, який шедеврально забив французам.

Зауважимо, для півзахисника "біло-синіх" це був перший гол у футболці головної команди країни за 19 поєдинків.

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