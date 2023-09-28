– Есть ли у Тимощука шансы выиграть дело, обжаловав решение УАФ в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (САЅ)?

– Сложно строить прогнозы относительно результатов рассмотрения дела в САЅ, поскольку полный текст оспариваемого решения КДК УАФ не публиковался и нам не известно, какие обоснования положены в основу решения УАФ в отношении Тимощука. У каждой стороны спора есть определенные критерии, по которым она может считать свое дело выигранным или проигранным.

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Насколько известно из открытых источников, в марте 2022 года КДК УАФ лишил Тимощука спортивных титулов, исключил его из реестра игроков сборных команд и пожизненно запретил заниматься деятельностью, связанной с футболом на территории Украины. Также были приняты меры для лишения Тимощука государственных наград и тренерской лицензии Pro-UEFA. Неизвестно, была ли отозвана тренерская лицензия. Скорее всего она является действительной, поскольку порядок получения тренерского образования, полученного в центре лицензирования УАФ, очевидно, нарушен не был.

Впоследствии, история с Тимощуком имела продолжение и согласно п. 107 приложения к Решению СНБО от 06.01.2023 к Тимощуку А. А. (30.03.1979 г. р.) применен ряд санкций, который насчитывает 14 пунктов. В частности, временно (на 10 лет) заблокированы его активы, полностью прекращены торговые операции с ним, выполнение экономических и финансовых обязательств по нему, а также он лишен государственных наград и других форм награждения.

Следовательно, на рассмотрение Спортивного арбитражного суда в Лозанне Тимощуком могут ставиться только вопрос об обжаловании решения КДК УАФ о запрете заниматься на территории Украины деятельностью, связанной с футболом. Понятно, что решения СНБО не относятся к юрисдикции Спортивного арбитражного суда в Лозанне. С учетом всех обстоятельств, а также того факта, что по этому вопросу есть полная дискреция КДК УАФ, шансов у Тимощука не очень много.

– Если Тимощук проиграет апелляцию в CAS, он должен будет заново получать тренерскую лицензию?

– Повторюсь, пока неизвестно, принималось ли решение о лишении Тимощука тренерской лицензии. Как отмечалось, УАФ принимала меры для отзыва лицензии, которая выдается UEFA. Если Европейская федерация примет соответствующее решение, то его тоже можно будет обжаловать.

– Сколько денег Тимощуку может стоить это судебное дело?

– Швейцарское правосудие – дело довольно дорогое. Стандартные расходы на дело равны 30-50 тысяч швейцарских франков, плюс расходы на адвокатов, командировочные и тому подобное. Думаю, это не составит неподъемных для Тимощука расходов, – сказал Скоропашкин в комментарии Sport.ua.

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