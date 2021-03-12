"Шансов практически нет": Белик резко отреагировал на разгромное поражение Шахтера от Ромы
Бывший форвард Шахтера и сборной Украины Алексей Белик высказался относительно выступления "горняков" в матче 1/8 финала Лиги Европы против Ромы.
"Не хотелось бы думать, что все закончилось в Риме, хотя шансов практически нет. Дело даже не в счете. Если сравнивать с поражением от Гладбаха, то соперник играл более интенсивно. Я не увидел у Ромы прессинга. Есть какие-то индивидуальные действия.
Рома разгромила Шахтер в 1/8 финала ЛЕ – Фонсека передает привет, фиаско Каштру и конец старой эпохи "горняков"
Если взять период, когда команда готовилась после коронакризиса, вы помните, как Шахтер бежал, хотя не было полноценной подготовки? Сейчас был подготовительный период и команда функционально просела", – отметил Белик в эфире программы Шлях до Гданська.
Напомним, Рома разбила "горняков" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча в Киеве состоится через неделю, 18 марта, начало в 22:00.
Рим у масці, або З ким палко дискутував Каштру після фіаско – як Шахтар злітав в Італію і забрав в Україну сім'ю Фонсеки