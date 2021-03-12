"Не хотелось бы думать, что все закончилось в Риме, хотя шансов практически нет. Дело даже не в счете. Если сравнивать с поражением от Гладбаха, то соперник играл более интенсивно. Я не увидел у Ромы прессинга. Есть какие-то индивидуальные действия.

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Если взять период, когда команда готовилась после коронакризиса, вы помните, как Шахтер бежал, хотя не было полноценной подготовки? Сейчас был подготовительный период и команда функционально просела", – отметил Белик в эфире программы Шлях до Гданська.

Напомним, Рома разбила "горняков" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча в Киеве состоится через неделю, 18 марта, начало в 22:00.

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