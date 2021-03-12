"Не хотілося б думати, що все закінчилося в Римі, хоча шансів практично немає. Справа навіть не в рахунку. Якщо порівнювати з поразкою від Гладбаха, то суперник грав більш інтенсивно. Я не побачив у Роми пресингу. Є якісь індивідуальні дії.

Рома розгромила Шахтар у 1/8 фіналу ЛЄ – Фонсека передає привіт, тактичне фіаско Каштру і кінець старої епохи "гірників"

Якщо взяти період, коли команда готувалася після коронакризи, ви пам'ятаєте, як Шахтар біг, хоча не було повноцінної підготовки? Зараз був підготовчий період і команда функціонально просіла", – зазначив Бєлік у ефірі програми Шлях до Гданська.

Нагадаємо, Рома розбила "гірників" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Зустріч у Києві відбудеться через тиждень, 18 березня, початок о 22:00.

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