"Шансів практично немає": Бєлік різко відреагував на розгромну поразку Шахтаря від Роми
Колишній форвард Шахтаря та збірної України Олексій Бєлік висловився щодо виступу "гірників" у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми.
"Не хотілося б думати, що все закінчилося в Римі, хоча шансів практично немає. Справа навіть не в рахунку. Якщо порівнювати з поразкою від Гладбаха, то суперник грав більш інтенсивно. Я не побачив у Роми пресингу. Є якісь індивідуальні дії.
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Якщо взяти період, коли команда готувалася після коронакризи, ви пам'ятаєте, як Шахтар біг, хоча не було повноцінної підготовки? Зараз був підготовчий період і команда функціонально просіла", – зазначив Бєлік у ефірі програми Шлях до Гданська.
Нагадаємо, Рома розбила "гірників" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Зустріч у Києві відбудеться через тиждень, 18 березня, початок о 22:00.
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