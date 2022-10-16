В воскресенье, 16 октября, лидер таблицы АПЛ Арсенал отправится в гости к Лидсу. "Канониры" надеются на победу и надеются, что ближайший преследователь - Манчестер Сити - "спотыкнеться" на "Энфилде" в поединке с грозным Ливерпулем.

Трансляция

Матч 11 тура АПЛ Лидс – Арсенал начнется в 16-00 по киевскому времени, поединок будет доступен для просмотра на setantasports.com. Ход событий для зрителей будет комментировать Иван Громиков.

Ориентировочные составы

Лидс: Мелье – Кристенсен, Кох, Купер, Стрёйк – Адамс, Рокка – Синистерра, Ааронсон, Харрисон – Родриго.

Арсенал: Ремсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Томмиасу – Эдегор, Парти, Джака – Сака, Жезус, Мартинелли.

Арбитры

Главным арбитром поединка будет Крис Кавана. На линиях ему помогут Дэн Кук и Дэн Робетен. Назначение на роль четвертого арбитра получил Майкл Оливер, а за VAR будут работать Пол Тирни и Уэйд Смит.

Поточная форма

Артета превратил Арсенал в слаженную голевую машину, которая не просто демонстрирует отличные результаты, но и готова замахнуться на самый вожделенный трофей – кубок АПЛ. Если бы год назад такие заявления вызвали бы ироническую улыбку, то сейчас настал черед для улыбок фанатов "канониров".

Арсенал много атакует, отлично держит мяч, умеет диктовать свои условия и "съел" Тоттенхэм и Ливерпуль. О нет, эти ребята больше не собираются ограничиваться мечтой "вот попасть бы в ТОП-4", их аппетиты существенно выросли и вряд ли у кого-то повернется язык заявить, что безумные амбиции не соответствуют уровню игры.

Что касается Лидса, то всем понятно: этому коллективу придется бороться даже за звание середняка. Первые три тура были сказочными, Лидс дома разобрался с Вулвергемптоном и Челси, а потерянная победа в выездном противостоянии с Саутгемптоном казалась досадной ошибкой.

Такое впечатление, что фортуна отвернулась от Джесси Марша, он вполне может позволить себе пенять на судьбу в стиле Кополовца. Лидс демонстрирует вполне приличный футбол, имеет хороший потенциал и не боится играть в стиле "атака на атаку". Возможно, совсем скоро "павлины" снова выстрелят, но ждать этого в матче с Арсеналом – довольно смелый прогноз.

История противостояний

Статистика полностью и абсолютно говорит в пользу Арсенала. В последних 10 матчах Лидс не побеждал ни разу, а вничью матч заканчивался всего дважды. Если Лидсу и удастся поломать ужасную традицию уступать канонирам – это будет настоящее футбольное чудо.

Кадровая ситуация

В лазарете Арсенала находятся Элнени и Смит-Роу, появление на поле Александра Зинченко также под сомнением. У хозяев список потерь несколько больше: Хельде, Форшоу и Даллас точно не помогут своей команде, вряд ли смогут сыграть Фирпо и Грей. На бумаге Арсенал имеет более сильный состав, меньше потерь и лучшую сбалансированность, но в АПЛ часто случаются сюрпризы, поверить в которые трудно пока не прозвучит финальный свисток арбитра.