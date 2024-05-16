Арсенал показал, какую экипировку будет носить в кампании 2024/25.

"Канониры" представили домашнюю форму на сезон-2024/25, которая разработана вместе с поставщиком экипировки Adidas.

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Впервые с сезона-1989/90 на месте логотипа клуба изображена только пушка. Форма имеет привычные цвета Арсенала – красный и белый.

"Домашняя форма создана для того, чтобы обеспечить нашим игрокам уверенность в игре под давлением. Эту легкую футболку изготовлено по последним технологиям adidas и создано в тесном сотрудничестве с мужской и женской командами Арсенала", – написано на официальном сайте лондонцев.

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The Year of the Cannon ️



Our new 24/25 Arsenal x @adidasFootball home kit is available now — Arsenal (@Arsenal) May 16, 2024

We are The Arsenal



Introducing the new 24/25 Arsenal Home jersey. https://t.co/pmeUUbpOBb pic.twitter.com/E1fTmC7UC5 — adidas Football (@adidasfootball) May 16, 2024

It’s all in the details ‍ — Arsenal (@Arsenal) May 16, 2024