Арсенал презентовал форму на сезон 2024/25 – эмблема клуба исчезла с футболки
Арсенал показал, какую экипировку будет носить в кампании 2024/25.
"Канониры" представили домашнюю форму на сезон-2024/25, которая разработана вместе с поставщиком экипировки Adidas.
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Впервые с сезона-1989/90 на месте логотипа клуба изображена только пушка. Форма имеет привычные цвета Арсенала – красный и белый.
"Домашняя форма создана для того, чтобы обеспечить нашим игрокам уверенность в игре под давлением. Эту легкую футболку изготовлено по последним технологиям adidas и создано в тесном сотрудничестве с мужской и женской командами Арсенала", – написано на официальном сайте лондонцев.
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