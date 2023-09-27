Мальорка не удержала победу над Барселоной в рамках 7-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Подопечные Хави Эрнандеса во второй раз в этом сезоне потеряли очки. Против Мальорки вообще дважды пришлось отыгрываться. Таким образом, завершилась победная серия Барселоны против этого соперника, которая длилась 11 матчей и растянулась на 11 лет.

Барселона расписала боевую ничью с Мальоркой, снова пропустив два гола

Даже ничьей каталонцам хватило, чтобы подняться на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Однако Жирона имеет всего на одно очко меньше. Команде Довбика и Цыганкова нужно сегодня обыграть Вильярреал, чтобы выбраться на вершину. Мальорка расположилась на 15-й строчке, набрав всего 6 очков.