Шальке вчера уволил главного тренера Кристиана Гросса и все высшее спортивное руководство. "Кнаппен" уже готовятся ко второй Бундеслиге (минус 9 от спасительного места) и ищут наставника, который будет работать с командой там. Kicker обнародовал планы клуба.

Первый вариант – Штеффен Баумгарт, который выводил в элиту Падерборн. Подписать Баумгарта, правда, можно только летом, поэтому если выбор падет на него, до конца сезона команду будет тренировать временный наставник Майк Бюскенс.

Второй вариант – Димитриос Граммозис. У грека меньше опыта, но он доступен уже сейчас. Третий вариант самый интересный – Михаэль Борис из чемпионата Венгрии. Борис в свое время работал в структуре Шальке, в прошлом сезоне вывел МТК Будапешт в высшую венгерскую лигу, а в этом – сенсационно идет аж на четвертом месте (в двух очках от команды Петряка).

Шальке уже год идет ко дну