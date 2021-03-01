Шальке вчора звільнив головного тренера Крістіана Гросса та все вище спортивне керівництво. "Кнаппен" вже готуються до другої Бундесліги (мінус 9 від рятівного місця) і шукають наставника, який працюватиме з командою там. Kicker оприлюднив плани клубу.

Перший варіант – Штеффен Баумгарт, який виводив в еліту Падерборн. Підписати Баумгарта, щоправда, можна лише влітку, тому якщо вибір впаде на нього, до кінця сезону команду тренуватиме тимчасовий наставник Майк Бюскенс.

Другий варіант – Дімітріос Граммозіс. У грека менше досвіду, але він доступний вже зараз. Третій варіант найцікавіший – Міхаель Боріс з чемпіонату Угорщини. Боріс свого часу працював у структурі Шальке, минулого сезону вивів МТК Будапешт у вищу угорську лігу, а в цьому – сенсаційно йде аж на четвертому місці (в двох очках від команди Петряка).

Шальке вже рік йде на дно